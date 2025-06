Michele Mancuso (FI): “Manovra correttiva, un passo importante per la nostra Sicilia. Ancora una volta ha prevalso la lungimiranza e la forte leadership del Presidente Schifani”

Palermo – “L’approvazione della manovra correttiva da parte dell’Assemblea regionale siciliana rappresenta un risultato fondamentale per garantire risposte concrete e tempestive alle esigenze reali della nostra terra e delle nostre comunità. È un atto che assume un valore ancora più forte in un momento in cui la priorità deve essere il sostegno a chi si trova in condizioni di disagio e povertà, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze e promuovere la coesione sociale”.

Lo dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, che aggiunge: “Ancora una volta ha prevalso la lungimiranza e la forte leadership del Presidente Schifani, insieme al buon senso di chi governa una terra difficile come la Sicilia, come un vero sindaco capace di ascoltare la sua gente e di trovare soluzioni per il bene di tutti”.

Mancuso sottolinea inoltre che questo risultato è solo un punto di partenza per le sfide future: “Con lo sguardo rivolto alla prossima manovra di luglio, ci impegneremo a reperire ulteriori risorse a favore delle famiglie e delle persone in maggiore difficoltà. Il nostro compito è ascoltare i bisogni del territorio e tradurli in azioni concrete, che possano restituire dignità e speranza a chi vive momenti di difficoltà”.