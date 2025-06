Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, CDP incontra i sindaci: strumenti e opportunità per gli Enti locali

Un importante appuntamento istituzionale è in programma per mercoledì 4 giugno alle ore 10.30 presso l’aula consiliare del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia). Si tratta dell’evento informativo promosso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), dedicato agli Enti locali dell’area, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le amministrazioni del territorio e l’istituzione finanziaria nazionale.

L’iniziativa, condivisa dal neopresidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, si inserisce in un percorso di rilancio della governance territoriale e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire le possibilità di accesso agli strumenti di finanziamento e supporto messi a disposizione da CDP per Comuni e Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principali ambiti di operatività della Cassa Depositi e Prestiti, a partire dalla presentazione della mission istituzionale e dei meccanismi di finanziamento attualmente attivi per gli Enti locali.

Ampio spazio sarà dedicato alla spiegazione delle soluzioni offerte da CDP per garantire una gestione efficiente e sostenibile delle finanze pubbliche locali. Verrà inoltre illustrato il Servizio di Tesoreria offerto da Poste Italiane, in collaborazione con CDP, con un focus particolare sulle anticipazioni di tesoreria, pensate per garantire liquidità agli enti nei momenti di maggiore esigenza finanziaria.

All’incontro parteciperanno i 22 sindaci dei Comuni della provincia di Caltanissetta, chiamati a un confronto diretto con i rappresentanti di CDP. Al termine dell’evento, sarà possibile per i singoli Enti locali approfondire tematiche specifiche con i gestori della relazione CDP, oppure fissare incontri dedicati presso l’Ufficio territoriale di Cassa Depositi e Prestiti a Palermo.

L’evento si configura come un segnale concreto di attenzione e apertura al territorio da parte di CDP e del Libero Consorzio, in un momento in cui la programmazione di investimenti pubblici strategici e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti si confermano fattori determinanti per lo sviluppo e la coesione delle comunità locali.