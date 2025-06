L’estate di Serradifalco si infiamma con il Best Ever Dance Party e la musica di Prezioso

SERRADIFALCO – L’estate di Serradifalco entra nel vivo con un evento che promette di far ballare e divertire il pubblico fino a notte fonda. Domenica 13 luglio, a partire dalle ore 22:00, Piazza Vittorio Emanuele sarà il palcoscenico del “Best Ever Dance Party”, una serata di musica ed energia travolgente che vedrà come ospite speciale il celebre DJ Prezioso, noto per le sue performance nelle principali emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio Deejay.

La serata si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Burgio. Sul palco, insieme a Prezioso, si alterneranno i DJ Rozbert e Donatello Sciollintano, mentre la voce ufficiale dell’evento sarà Ernesto Trapanese, pronto a scaldare il pubblico con il suo carisma e la sua energia.

“Un evento imperdibile per chi ama la musica e vuole vivere una notte speciale sotto le stelle – spiegano gli organizzatori – Il nostro obiettivo è creare momenti di condivisione e allegria che animino il centro del paese, valorizzando la bellezza e la vivacità di Serradifalco.”

L’ingresso è libero, a conferma dell’impegno dell’amministrazione e delle associazioni coinvolte per garantire un’estate ricca di eventi e opportunità per tutti.

Il “Best Ever Dance Party” è solo uno dei tanti appuntamenti in programma: nelle prossime settimane, Serradifalco ospiterà spettacoli, concerti e momenti di cultura e intrattenimento per grandi e piccini, consolidando la sua vocazione a fare dell’estate un’occasione di incontro e festa.