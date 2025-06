Il Centro di Presenza Territoriale “Giorgio La Pira” promuove una conferenza stampa a Palermo per illustrare la proposta di modifiche allo Statuto Speciale della Regione Siciliana

Il Centro di Presenza Territoriale “Giorgio La Pira” aderente a Insieme Lavoro e Famiglia – Solidarietà e Pace, ha promosso per domani, 20 giugno, a Palermo, alla sala Petrucci di Palazzo Ziino – via Dante 53 -, alle ore 11:00, con altre Associazioni siciliane e su proposta dell’avv. Stefano Scaduto, presidente del Centro Studi “Alcide De Gasperi” di Sciacca, una Conferenza Stampa per illustrare la proposta, presentata alla Regione Siciliana, di modifiche lo Statuto Speciale. Si chiede di reintrodurre le Province regionali e di restituire ai cittadini il voto per l’elezione degli organi provinciali.

Le recenti elezioni dei Liberi Consorzi comunali, essendo di 2° grado, “hanno sottratto il voto ai cittadini e hanno aumentato l’autoreferenzialità della classe politica”. I “Liberi Consorzi Comunali”, di fatto, non sono liberi; infatti, non si costituiscono per libera scelta di Comuni, ma per sovrapposizione territoriale delle ex Provincie. Si cambia solo il nome. La legge regionale risulta antidemocratica perché limita la sovranità popolare ed è contraria allo spirito che ha fatto nascere lo Statuto Speciale, che, se ripassiamo la Storia, ci accorgeremo che è nato su spinte soprattutto sociali.

Il Centro Territoriale “Giorgio La Pira” invita le testate giornalistiche a intervenire alla Conferenza stampa e sollecita gli uomini e le donne di buona volontà ad essere attivi nel difendere la democrazia, oggi in crisi non solo in Italia.