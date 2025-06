Export: Tamajo incontra il sindaco della città californiana di Monterey, Tyller Williamson

Incontro istituzionale, questa mattina, tra l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, e Tyller Williamson, sindaco di Monterey, in California. Al colloquio, tenutosi nella Sala del governo del Palazzo reale, sede dell’Ars, ha partecipato anche Orazio Nevoloso, primo cittadino di Isola delle Femmine, comune del Palermitano gemellato con la città statunitense.

Tamajo si è detto disponibile a collaborare con il sindaco per promuovere iniziative congiunte volte a rafforzare i legami tra la Sicilia e Monterey. In particolare, ha espresso l’intenzione di organizzare una missione commerciale rivolta agli imprenditori siciliani interessati ad espandere la loro presenza sul mercato californiano.

«La forte presenza di cittadini siciliani a Monterey, molti dei quali originari di Isola delle Femmine – dice Tamajo – rappresenta un’opportunità unica per intensificare i rapporti economici e culturali tra le nostre comunità. La Regione Siciliana è pronta a sostenere le imprese locali che desiderano esplorare nuove opportunità di mercato in quell’area, facilitando incontri e collaborazioni con partner statunitensi».

Il sindaco Williamson ha accolto con favore la proposta, sottolineando l’importanza di rafforzare i legami tra Monterey e l’Isola. Entrambe le amministrazioni si sono impegnate a lavorare in maniera congiunta per sviluppare progetti che favoriscano lo scambio economico, culturale e turistico tra le due realtà.