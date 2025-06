Controlli dei Carabinieri a Catania, denunciati i titolari di due rivendite di autoricambi

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri nei quartieri di Librino e Pigno, a Catania. Ai raggi X sono finite numerose attività commerciali, tra cui due rivendite di autoricambi, dove sono stati trovati diversi pezzi di ricambio privi di documentazione idonea a certificarne la legittima provenienza. Entrambi i titolari sono stati denunciati per ricettazione e vendita di parti di veicoli di provenienza illecita. I militari hanno ispezionato una rivendita di autoricambi usati ubicata presso lo stradale Gelso Bianco, una delle principali arterie del quartiere Pigno. All’interno hanno trovato numerosi pezzi di ricambio per auto di diverse marche, dei quali il titolare, un 69enne, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che ne attestasse la legittima provenienza. Per il gestore dell’attività è scattata la denuncia, mentre l’intero materiale, costituito da decine di componenti usati, è stato sottoposto a sequestro. Nel capannone della seconda azienda attiva nella vendita di autoricambi nuovi e usati, sempre nel quartiere Pigno, i carabinieri hanno scoperto ricambi d’auto anch’essi privi di documentazione che ne giustificasse la provenienza e anche in questo caso il titolare, un 58enne residente a Mascalucia, è stato denunciato per ricettazione e il materiale sequestrato. Nel corso dell’operazione sono state controllate complessivamente 38 persone e 27 veicoli, accertando 21 violazioni al Codice della strada, tra le quali la guida senza patente, mancanza della prevista copertura assicurativa, mancata revisione periodica e mancato utilizzo del casco protettivo. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 25.313 euro, mentre 9 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.