Caltanissetta, La Kinders’ School celebra la Sicilia: un viaggio tra cultura, famiglia e tradizioni

Giovedì 5 giugno, presso lo storico Palazzo Moncada di Caltanissetta, l’asilo nido e scuola dell’infanzia paritaria Kinders’ School ha celebrato la fine dell’anno scolastico con un evento dal forte valore simbolico: una suggestiva rappresentazione interamente dedicata al patrimonio culturale della Sicilia.

Protagonisti della giornata sono stati i piccoli alunni, che con spontaneità ed entusiasmo hanno portato in scena un copione a misura di bambino, impreziosito da una cura meticolosa per ogni dettaglio. Sul palco, la Sicilia letteraria è stata omaggiata attraverso la voce dei grandi autori come Giovanni Verga, Luigi Pirandello e il Gattopardo. Ogni esibizione ha testimoniato come la cultura, se trasmessa con il cuore, possa diventare uno strumento potente di crescita e identità.

L’evento si è trasformato in un’esplosione di colori ed emozioni, culminata con l’esibizione della Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca. La sede di Caltanissetta, guidata dalla maestra Laura Mancuso, ha presentato “Il Valzer del Gattopardo” sulle note di Nino Rota, regalando al pubblico un momento di grande suggestione.

Un tributo sentito alla Sicilia e alle sue radici più profonde, tra memorie collettive e legami indissolubili con la terra e la famiglia. L’uso del dialetto siciliano ha reso l’esperienza ancora più autentica, trasformando lo spettacolo in un vero e proprio viaggio nel tempo con i piedi ben saldi nelle tradizioni e nei valori della nostra isola.