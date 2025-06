Asili nido a Caltanissetta, Gambino replica: “Risposta dell’assessore solo dopo tre mesi di silenzio, nessun autogol, è stato un rigore a porta vuota”

Il botta e risposta sulla gestione degli asili nido a Caltanissetta continua a tenere banco. Dopo l’intervento dell’assessore ai servizi sociali, Ermanno Pasqualino, arriva la replica dell’ex sindaco Roberto Gambino, che in un post su Facebook evidenzia la tardiva risposta dell’amministrazione all’interrogazione presentata dall’opposizione.

“Asili nido, finalmente l’assessore Pasqualino risponde all’interrogazione ma lo fa a mezzo stampa, dopo un sollecito e dopo la tempesta sui social”, scrive Gambino, che non entra nel merito delle opinioni espresse dai cittadini, ma si sofferma sul ruolo istituzionale dell’interrogazione. “L’interrogazione – sottolinea – è un’attività del consigliere comunale a cui l’interrogato deve dare riscontro, essa trova avvio da una serie di segnalazioni da parte di cittadini per le quali l’intera opposizione e non solo l’ex sindaco Gambino ha chiesto chiarimenti all’amministrazione”.

Secondo l’ex primo cittadino, i chiarimenti sono arrivati solo ora e a mezzo stampa, con “commenti calcistici davvero inopportuni” da parte di chi ha redatto l’articolo. “Caro assessore, il mio sollecito comunicato alla stampa parte dopo ben tre mesi di assoluto silenzio sulla vicenda, silenzio che andava squarciato. Mi astengo da ogni altro commento che mi riserverò di comunicare dopo avere letto, finalmente, la risposta all’interrogazione”, precisa Gambino.

Infine, con un chiaro riferimento alle metafore sportive usate, l’ex sindaco chiude: “Per quanto riguarda l’aspetto calcistico, ritengo che non si tratti di autogol ma di un rigore segnato a porta vuota, considerato che l’assessore ha risposto solo dopo tre mesi e dopo la pubblicazione del sollecito sulla stampa”.

Un nuovo capitolo, dunque, che conferma quanto la questione degli asili nido resti un tema caldo per la città e un terreno di confronto tra amministrazione e opposizione.