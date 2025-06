A San Cataldo un viaggio tra musica e poesia: in scena “Tosti e D’Annunzio” con il Conservatorio Bellini

SAN CATALDO – Sarà un evento all’insegna dell’eleganza e della cultura quello in programma venerdì 13 giugno 2025, alle ore 19:00, presso la Sala Borsellino di San Cataldo. Nell’ambito della Stagione Concertistica 2025, il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta propone al pubblico il raffinato concerto dal titolo “Ideale – Tosti e D’Annunzio, un incontro di musica e poesia”.

L’iniziativa rientra in un progetto didattico promosso dalle classi di Canto del M° Letizia Colajanni e di Maestro Collaboratore del M° Camilla Licalsi, che hanno guidato gli allievi in un percorso di approfondimento musicale e letterario, culminato in una performance capace di coniugare voce, parola e suggestione emotiva.

Il programma sarà interamente dedicato alle celebri romanze da salotto composte da Francesco Paolo Tosti, il grande musicista italiano che fu tra i protagonisti della scena culturale di fine Ottocento e inizi Novecento, autore di brani che ancora oggi rappresentano un patrimonio imprescindibile del repertorio vocale italiano. Le musiche saranno eseguite su testi poetici di Gabriele D’Annunzio, dando così vita a un dialogo artistico tra due figure di spicco del panorama culturale nazionale, legate da una sincera amicizia e da un’intensa collaborazione artistica.

A impreziosire ulteriormente la serata, saranno previsti momenti recitati e dialogati che guideranno il pubblico all’interno del contesto storico e creativo in cui queste opere sono nate. Si offrirà così uno sguardo più profondo sulla poetica dannunziana e sulla sensibilità musicale di Tosti, valorizzando il legame umano e artistico tra i due.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, a sottolineare la volontà del Conservatorio Bellini di rendere la cultura musicale sempre più accessibile e condivisa con il territorio. L’evento si inserisce infatti nel più ampio progetto “Il Conservatorio incontra la città”, volto a promuovere la presenza dell’istituzione musicale nelle realtà locali attraverso produzioni di alta qualità artistica e formativa.

La direzione artistica è affidata al M° Michele Mosa, e l’iniziativa si avvale della collaborazione del Comune di San Cataldo, da sempre sensibile alle proposte culturali capaci di arricchire la comunità.

Una serata da non perdere per tutti gli appassionati di musica, letteratura e bellezza: un’occasione per lasciarsi trasportare dalle melodie e dalle parole che hanno segnato un’epoca.