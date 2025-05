Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco Steri: chi è Cristina Ferrara

(Adnkronos) –

Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara. La finale del trono del 28enne romano è andata in onda ieri, venerdì 30 maggio, in prima serata su Canale 5 con l'ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Dopo aver comunicato a Nadia Di Diodato che non sarebbe stata lei la sua scelta, Gianmarco ha fatto accomodare Cristina Ferrara, la corteggiatrice con cui ha scelto di cominciare una storia d'amore: "La prima volta che ti ho visto ho avuto delle sensazioni strane. Non mi eri simpatica, vedevo una ragazza molto misteriosa, particolare. Però qualcosa mi ha colpito: i tuoi occhi. Guardandoti mi trasmettevi altro, mi trasmettevano molta dolcezza e tristezza. Mi dicevo che allora non potevi essere solo questo. Hai tirato fuori una sensualità, una seduzione che un po’ mi stranisce. All'inizio non ero preso, non capivo. Non mi trasmettevi passione, continuavo a non capire e mi dicevo che c'era qualcosa d'altro. Vado avanti e tu per la prima volta ti apri con me, mi scrivi una lettera con delle cose molto intime, comincio ad avere delle risposte a tutti i dubbi che avevo", comincia così il discorso di Gianmarco. E poi, spiega cosa gli ha fatto cambiare idea: "Sei una ragazza molto fragile, sensibile, ma questi lati belli spesso li reprimi e io vado in difficoltà. Il momento fondamentale arriva quando ti vedo piangere, mi da conferma di tutto quello che pensavo e dici una frase che mi colpisce molto ‘ho sempre conosciuto gente marcia, in te non riesco a vedere il marcio, vedo una persona buona'. Questa frase mi colpisce tanto perché riesco finalmente a capirti. Non vedo solo quella ragazza seducente, vedo una ragazza dall’animo buono, dolce, che va capita, mi sono sentito uno str**o perché con te mi sono sfogato e non lo meritavi". "Sei una ragazza che vale tanto, che mi piace tanto e vorrei continuare a frequentarti fuori da qui", ha concluso Gianmarco facendo emozionare Cristina, che ha inevitabilmente accettato la scelta con un bacio. Pioggia di petali rosa per la nuova coppia di Uomini e Donne. Gianmarco Steri ha 28 anni ed è romano. Il tronista è proprietario di due barberie, situati in due quartieri centrali di Roma. Tiene molto alla sua forma fisica ed è un grande appassionato di sport: Gianmarco ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi nel Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Adora i tatuaggi, infatti ne ha molti sul corpo che sono ben visibili. Cristina Ferrara è nata a Napoli e ha 28 anni. Da giovanissima si è trasferita a Milano per studiare danza e per ottenere una laurea in design. Prima di scendere le scale per Gianmarco lavorava come assistente in un centro medico. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice, Cristina è stata travolta dalle polemiche per un gossip mai confermato. Secondo alcune segnalazioni, la 28enne avrebbe avuto un flirt Eric García Martret, 24enne difensore del Barcellona. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)