Ue, Terzi: “Democrazie minacciate da guerra ibrida, serve una risposta coordinata”

(Adnkronos) – Il senatore Giulio Terzi di Sant'Agata, presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, ha aperto il dibattito "Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell'informazione" organizzato a Roma dall'Ambasciata di Polonia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, sottolineando che "la manipolazione informativa è un elemento chiave della guerra ibrida contro le democrazie liberali". Terzi ha ricordato come Russia, Cina, Corea del Nord e Iran rappresentino minacce reali, ribadendo che le attività di contrasto alla diffusione di informazioni false o manipolate "non è censura la difesa della nostra libertà e la stabilità democratica". Ha inoltre definito "inventate e strumentali" le narrazioni russe sull’allargamento della Nato come causa del conflitto in Ucraina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)