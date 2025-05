Tumori: tra vela e laboratori torna ‘sAil Camp’ per la riabilitazione psicologica

(Adnkronos) – Favorire un processo di riabilitazione psicologica per i pazienti onco-ematologici, per stare meglio nella quotidianità ed entrare in relazione con se stessi e con il proprio vissuto. E' questo l'obiettivo di 'sAil Camp', progetto di riabilitazione psicologica promosso dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e rivolto ai pazienti onco- ematologici di tutta Italia, prevalentemente attraverso l'attività di vela-terapia, voluto dalla sezione Ail di Brescia e dalla sede nazionale Ail in collaborazione con Univela Campione del Garda quale opportunità di confronto con gli altri, per cercare di rinforzare il senso di padronanza, autonomia e autoefficacia. La diagnosi di una malattia onco-ematologica rappresenta uno degli eventi più impattanti e destabilizzanti che una persona possa sperimentare nell'arco della propria vita, ricorda l'Ail. Quando colpiscono, queste malattie provocano enormi sconvolgimenti in ogni ambito della vita di chi si ammala e di chi gli sta vicino. L'iniziativa si pone l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente, protetto e strutturato per i pazienti che possa costituire un'occasione per tornare alla normalità secondo il proprio ritmo e le proprie modalità, un contesto in cui entrare in relazione con se stessi e con il proprio vissuto e un’opportunità di confrontarsi con gli altri. Il progetto 'sAil Camp' – la cui nuova edizione verrà presentata in conferenza stampa venerdì 16 maggio a Palazzo Broletto, Sala consiliare Provincia di Brescia – verrà realizzato in modalità residenziale, ospitando i partecipanti presso l'Hostel Univela di Campione del Garda. Ai pazienti ematologici di tutta Italia verranno proposte attività di carattere sportivo e laboratoriale. Saranno organizzati un'uscita in barca a vela che consenta al paziente di riprendere metaforicamente il timone della propria vita e un percorso a piedi che gli permetta di rimettersi in cammino scegliendo il proprio personale ritmo di andatura. Verranno inoltre proposte alcune attività che costituiscono un'occasione per approfondire tematiche riguardanti l'educazione alimentare e alcuni spunti di riflessione guidati dal supporto di psicologi ed educatori. Il gruppo sarà costituito da un massimo di 12 partecipanti, coadiuvati dalla presenza di un medico e un infermiere. L'iniziativa si svilupperà in 4 weekend a Campione del Garda: 24-25 maggio (edizione speciale dedicata ai caregiver per prendersi cura di chi si prende cura), 14-15 giugno, 5-6 luglio, 26-27 luglio e 6-7 settembre. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)