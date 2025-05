Travolta da un’auto nella notte, morta 22enne a Genova

(Adnkronos) – Tragedia nella notte in via Buozzi, a Genova, all’altezza dell’intersezione con via San Benedetto al Porto. Una ragazza di 22 anni, Sara Marzolino, residente a Reggio Emilia, è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la carreggiata fuori dalle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane è stata travolta da una Ford condotta da una guardia giurata di 50 anni, residente a Genova, risultato negativo all’alcol test. L’impatto è stato violentissimo: il corpo della vittima è stato sbalzato per diversi metri, fino a finire contro un semaforo.

Con lei c’era un’amica, rimasta illesa ma trasportata in stato di choc all’ospedale Galliera. La ragazza non è stata coinvolta fisicamente nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco e il personale della polizia locale, con il reparto di Infortunistica incaricato dei rilievi. La salma è stata trasferita in obitorio, mentre è stata allertata la polizia Locale di Reggio Emilia per informare i genitori. L’area è rimasta chiusa al traffico fino alle 9.15 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)