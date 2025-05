Teatro Regina Margherita: nessuna programmazione teatrale ufficiale ancora definita per la stagione 2025-2026, massima prudenza nella diffusione di contenuti promozionali che possano generare equivoci nell’opinione pubblica

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta, intende fare chiarezza in merito alla diffusione, sui social media, di una locandina promozionale pubblicata da un’associazione culturale che lascia intendere l’avvio di una programmazione teatrale al Teatro Regina Margherita per la stagione 2025-2026, apparentemente promossa o condivisa dall’Ente.

Si precisa con fermezza che non esiste al momento alcuna programmazione ufficiale definita dall’Amministrazione comunale per la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Regina Margherita. La locandina in questione rappresenta esclusivamente l’iniziativa autonoma di un soggetto privato, non concordata con l’Amministrazione né autorizzata a utilizzare il logo ufficiale del teatro in tale contesto.

Proprio in queste settimane, l’Amministrazione sta lavorando alla strutturazione del cartellone ufficiale della stagione teatrale 2025-2026, che verrà presentato in tempi congrui e attraverso i canali istituzionali.

Si evidenzia che nessuna data del calendario del Teatro Regina Margherita è attualmente disponibile per attività teatrali promosse da soggetti esterni, finché non verrà completata e ufficializzata la programmazione curata dall’Amministrazione comunale. Solo successivamente, le eventuali date residue saranno messe a disposizione per associazioni, enti o altri soggetti interessati a proporre iniziative compatibili con la natura e la missione culturale del teatro.

L’Amministrazione invita pertanto alla massima prudenza nella diffusione di contenuti promozionali che possano generare equivoci o fraintendimenti nell’opinione pubblica, ribadendo l’impegno dell’Ente a garantire una gestione trasparente, ordinata e condivisa degli spazi culturali comunali.

L’Amministrazione comunale