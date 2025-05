Strage di giovani sulle strade del weekend, 12 morti. Tra le vittime anche un sedicenne e una ragazza di 17 anni

>Bilancio tragico sulle strade italiane nel week end. Dodici morti e diversi feriti gravi per incidenti avvenuti tra sabato e domenica e che hanno coinvolto anche giovanissimi. A Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, un giovane di 22 anni è morto e un altro è gravemente ferito. I due, a bordo di una motocicletta ,si sarebbero schiantati contro un palo dell’illuminazione. Il guidatore è deceduto all’istante, a causa delle lesioni riportate, mentre il passeggero è ricoverato in codice rosso. Sempre nel Padovano un ciclista di 67 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un’automobile mentre si stava allenando insieme ad alcuni compagni. Ad Imperia a perdere la vita è stato un uomo di 33 anni dopo essersi andato a schiantare con lo scooter contro un’auto parcheggiata. Con lui viaggiava una donna di 30 anni che è stata ricoverata in codice rosso.

E’ in gravi condizioni anche l’uomo di 40 anni che nella serata di sabato è stato travolto da una auto pirata a Reggio Emilia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 23, la vettura che ha investito il pedone si è data alla fuga dopo l’incidente. A Capannori, in provincia di Lucca una ragazza di 17 anni è stata investita mentre viaggiava in sella al suo scooter. La giovane sarebbe stata trascinata per diversi metri dal veicolo e sbalzata in un campo adiacente alla strada. Nella notte tra sabato e domenica un ventenne originario di Sarzana e residente a La Spezia, è stato trovato morto in un ruscello nella zona di Lunigiana (Massa Carrara). Del giovane si erano perse le tracce da sabato, dopo essere uscito per un giro in moto. Tragedia anche in Trentino dove un uomo di 36 anni è morto dopo una caduta in moto sui tornati di passo Fedaia, a Canazei. Il motociclista avrebbe perso aderenza mentre affrontava un tornante cadendo poi rovinosamente sull’asfalto. Altro incidente mortale a Pistoia, ad Agliana, dove un 21enne ha perso la vita in uno scontro tra tre veicoli avvenuto poco prima delle 4:30. Il giovane è deceduto sul colpo. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave.

Giovanissima la vittima dell’incidente avvenuto in Campania, a San Giovanni a Piro, nel Cilento. Un ragazzo di 16 anni, che stava guidando una moto di piccola cilindrata, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un cancello in ferro. Bilancio drammatico anche nella giornata di sabato. Alle porte di Roma un uomo ha perso la vita e altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un tragico scontro avvenuto sulla via Ardeatina, all’altezza del km 16. Ad Artogne in Vallecamonica, nel Bresciano, un 69enne ha avuto un malore mentre era al volante: ha perso il controllo dell’auto ed è morto finendo contro un’altra vettura. Incidente anche sulla via Aurelia, nel tratto toscano, dove un 55enne di Grosseto è deceduto dopo avere perso il controllo della propria moto a poca distanza dell’uscita di Follonica nord. Infine in provincia di Lecce un 23enne è stato trovato privo di vita nella campagna che costeggia la strada provinciale Surbo-Torre Rinalda accanto alla sua moto. L’ipotesi è che abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. (ANSA).