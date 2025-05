Sparatoria Monreale, fermato il terzo giovane

Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di un 19enne, abitante nel quartiere San Filippo Neri, ritenuto responsabile dei reati di strage e lesioni personali aggravate (in concorso con gli altri due coetanei già arrestati il 27 aprile e il 4 maggio scorsi), nonché di detenzione illegale e porto abusivo di pistola in merito alla strage di Monreale. Si chiama Mattias Conti e ha 19 anni il secondo giovane che ha sparato sulla folla il 27 aprile a Monreale in provincia di Palermo. È un giovane dello Zen che si era reso irreperibile. Si è presentato in caserma dai Carabinieri con il suo avvocato. Gli investigatori, guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, lo braccavano da giorni. Dalle indagini è emerso che Conti è il ragazzo con il giubbotto bianco seduto dietro la moto Bmw, guidata da Samuel D’Acquisto, anche lui arrestato nei giorni scorsi.Il primo a sparare è stato Salvatore Calvaruso, primo anche a essere arrestato per la morte di Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli, uccisi a Monreale al culmine di una rissa.