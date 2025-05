Sparatoria in un ristorante in Arizona, 3 morti e 5 feriti

(Adnkronos) – E' di almeno 3 morti e 5 feriti il bilancio di una sparatoria, avvenuta all'interno di un ristorante a Glendale in Arizona. Lo rende noto il portavoce della polizia locale, Moroni Mendez, spiegando che ''diverse persone'' hanno aperto il fuoco nel locale, dove era stata organizzata una festa per famiglia in occasione del 'Cinco de Mayo'. "Ci sono tre morti e altre cinque persone che hanno riportato ferite da schegge o da arma da fuoco", ha spiegato nel corso di una conferenza stampa, affermando che non è chiaro se si trattasse di gruppi rivali. "Non sappiamo ancora se si conoscono, se sono imparentati, se sono alleati o avversari, ed è questo che stiamo cercando di capire e risolvere", ha detto Mendez. Il portavoce della polizia ha, quindi, aggiunto che non ci sono stati arresti e che nessun agente di polizia ha sparato, precisando che non sussiste alcuna minaccia in corso per la popolazione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)