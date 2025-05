Siccità in Sicilia, Webuild: 900 milioni di euro per i dissalatori

Webuild, gruppo in prima fila per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, mette sul piatto 900 milioni per l’emergenza idrica in Sicilia. “Nell’arco di due anni – si dice certo l’Ad Pietro Salini – e’ possibile rendere l’acqua disponibile al rubinetto di casa senza limiti ai cittadini siciliani con un investimento completamente privato di quasi 900 milioni di euro. Questa proposta rappresenta una soluzione pratica all’emergenza idrica. Adesso la scelta tra le varie soluzioni possibili e’ nelle mani della politica, ma e’ finalmente disponibile una soluzione concreta”. Gli impianti di dissalazione realizzati dal Gruppo servono 20 milioni di persone al giorno, “dimostrando – spiega – il nostro impegno nel risolvere l’emergenza idrica globale. Siamo pronti a farlo anche in Sicilia, e abbiamo appena consegnato una proposta in partenariato pubblico privato – come previsto dalla legge. La proposta sviluppata a titolo gratuito – pro bono – dal Gruppo Webuild e presentata alla Regione siciliana concerne la realizzazione di un ampio piano di interventi interamente finanziati da capitali privati in grado di contribuire a risolvere per sempre il problema della siccita’ nell’Isola”. La Lega in Sicilia sostiene in progetto: “Siamo certi che l’impegno industriale, annunciato dallo stesso amministratore delegato Pietro Salini, sia non solo credibile, ma anche attuabile, cosi’ come dimostra un progetto analogo sviluppato e realizzato su Venezia che sta dando gia’ benefici reali. Conosciamo la determinazione del presidente della Sicilia Renato Schifani riguardo al superamento dei problemi legati all’approvvigionamento idrico nella nostra regione e crediamo che la proposta di Webuild sara’ presa in seria considerazione, visto che sui dissalatori proprio Schifani e’ in prima linea affinche’ questi vengano riattivati, realizzandone anche di nuovi, per garantire l’acqua potabile a tutti i siciliani senza interruzioni e per tutti i giorni dell’anno”. Cosi’ anche Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia: “Credo si debba valutare con attenzione anche la proposta presentata dal Gruppo Webuild per affrontare l’emergenza idrica nella Regione Sicilia. Questo progetto pro bono, che prevede un investimento privato di quasi 900 milioni di euro, puo’ rappresentare una soluzione per garantire l’accesso all’acqua potabile a tutti i cittadini siciliani entro due anni”.