Schifani “Bene Fedriga, pieno sostegno alle Regioni nella politica di coesione europea”

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime pieno sostegno alle dichiarazioni del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sulla centralità del ruolo delle Regioni nella politica di coesione europea. “Condivido le parole di Fedriga – afferma Schifani – sulla necessità di salvaguardare una governance multilivello, che valorizzi il ruolo attivo delle Regioni. Le politiche di coesione hanno favorito crescita, occupazione e inclusione, grazie anche al contributo strategico degli enti regionali”.

Guardando al nuovo ciclo di programmazione, Schifani sottolinea l’importanza di mantenere un ruolo forte delle Regioni nella pianificazione e nel coordinamento degli interventi, per garantire sviluppo equilibrato, sostegno ai territori fragili e maggiore competitività locale. “Serve una collaborazione concreta – conclude il presidente – tra Stato, Regioni e autonomie locali per evitare frammentazioni e rendere più efficace la politica di coesione. La Sicilia, anche come coordinatrice della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, continuerà a offrire il proprio contributo nelle prossime fasi di negoziato sul Quadro finanziario post 2027″.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).