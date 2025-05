Scenica Festival, il 10 maggio al via la XVII edizione a Vittoria

Inizia sabato 10 maggio, con il suo primo di tre fine settimana, la 17esima edizione di “Scenica Festival” che rende Vittoria, in provincia di Ragusa, capitale dell’arte dal vivo, tra teatro, circo, danza e musica. Promosso dall’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura, il festival porterà in città ben 25 compagnie internazionali che si esibiranno in oltre 50 repliche, tra spettacoli, incursioni urbane e momenti di incontro tra il pubblico e i performer. Apertura sabato 10 maggio alle ore 22,30 con il pluripremiato “Shake Shake Shake” della compagnia Pakipaya, che offrirà uno spettacolo di circo aereo, acrobazie e umorismo. L’energia coinvolgente e l’accessibilità di questo spettacolo lo renderanno perfetto per tutti gli spettatori, dai bambini agli adulti. Questo spettacolo darà anche il via alla sezione “Raccordi”, che per il terzo anno consecutivo contribuirà a valorizzare il lato sociale e civile del festival. Nato nel 2023, realizzato con i fondi 8×1000 della Chiesa Valdese e con il sostegno dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per Adulti Ordinari, DM/DS e Minori Stranieri non Accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria e attuati da Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area, Raccordi si propone di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’integrazione, dei diritti e della lotta contro i pregiudizi. Attraverso spettacoli, laboratori e momenti pubblici, il progetto dà voce a temi come migrazione e integrazione e convivenza pacifica dei popoli. Una visione umana che Scenica fa propria e che vuole essere seme di cambiamento. Domenica 11 maggio Scenica si sposterà nella suggestiva Villa Comunale, il giardino pubblico della città, per una “Domenica en plein air”, una speciale giornata dedicata alla promozione di buone pratiche sociali, culturali e ambientali e ricca ancora di spettacoli gratuiti e accessibili a tutti. Saranno coinvolte numerose associazioni e gruppi provenienti da tutta la Sicilia, che animeranno la giornata con un programma ricco di attività per bambini e famiglie, con laboratori, letture e degustazioni. In questo contesto, il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un’esperienza di condivisione e riflessione, che renderà la giornata un’occasione di incontro e scambio culturale. Tra gli appuntamenti in programma, alle 11.00 inizierà il laboratorio Il tempo di carota, per bambini dai 5 ai 10 anni, e alle 11.00 e alle 16.00 si terranno le letture di Nati per leggere programma che promuove la lettura per i piccolissimi (0 – 6 anni) a cura del gruppo di volontari di Vittoria. Nel pomeriggio, alle 14.30, Asa25 guiderà una Maratona fotografica per esplorare il territorio con una divertente competizione attraverso l’obiettivo della macchina fotografica. Alle 16.00, il laboratorio Una viola al Polo Nord coinvolgerà i bambini dai 7 ai 12 anni in attività creative legate a temi green e di sostenibilità. Ancora per Raccordi alle 17.00, Veronica Racito condurrà una Circle Song, un’esperienza di canto collettivo che unirà voci e culture diverse, creando un momento di condivisione e inclusione. Alle 18.00, la Compagnia Zalatai porterà in scena Bal(les), uno spettacolo di giocoleria e acrobatica con due tra i performer più blasonati in Europa – Alexander Koblikov e Charlotte de la Bretèque. La serata si arricchirà di un’altra replica di Shake Shake Shake alle 19.00, seguita da una degustazione di piatti tipici del Maghreb, organizzata dalla Cooperativa Semi Diversi e dal Centro Culturale Islamico di Vittoria. La giornata si concluderà alle 20.00 con il concerto di Radio Lausberg, con un live dei Curamunì in apertura. Inoltre il 10 maggio – presso Edoné lab, h 20.30 – si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Confini sfocati: l’anima delle periferie, con gli scatti di Valentina Brancaforte, Antonio Vacirca e Serafino Fasulo che propongono uno sguardo crudo e potente sulle periferie fisiche ed esistenziali. Scenica si riconferma uno dei festival multidisciplinari più longevi in Italia ma anche un’occasione di riflessione, di divertimento e di impegno civile, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Dopo il primo intenso fine settimana, il festival proseguirà fino al 25 maggio, con altri eventi che continueranno a mettere insieme arte, cultura e impegno sociale. Per il programma completo e ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.scenicafestival.it e i canali social ufficiali. La conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Scenica si terrà venerdì 9 maggio alle 11.30 presso Sala Iacono, Palazzo Iacono, sede del Comune di Vittoria.