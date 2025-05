Recruiting day per guardie giurate da impiegare nel Centro e Nord Italia, al via le candidature. Albano: “Opportunità di occupazione per i nostri giovani”

La Regione Siciliana, attraverso i Centri per l’impiego di Catania e Palermo e in collaborazione con la Coopservice Sca, ha organizzato due giornate di recruiting, con l’obiettivo di selezionare 60 guardie giurate da impiegare in Emilia Romagna, Lazio e Toscana. La prima tappa è prevista per martedì 3 giugno al Centro per l’impiego di Catania, in via Coviello 6, dalle ore 9 alle 17; la seconda si svolgerà giovedì 5 giugno, dalle ore 9 alle 17 a Palermo, in via Praga 27.

«La Sicilia – dice l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – dimostra ancora una volta di saper fare rete e creare opportunità di lavoro per i nostri giovani e lavoratori. I centri per l’impiego di Palermo stanno collaborando con le aziende di altre regioni per selezionare personale qualificato, offrendo ai nostri cittadini nuove possibilità di occupazione e di crescita professionale. Questa collaborazione dimostra come la Regione sia impegnata a valorizzare le competenze dei siciliani e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, anche oltre i confini locali».

Nel corso delle due giornate, i candidati avranno l’opportunità di sostenere i colloqui con i recruiter aziendali di Coopservice Sca per la selezione di 60 guardie particolari giurate e aspiranti guardie particolari giurate che si occuperanno di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, televigilanza. Le nuove risorse, per cui è prevista l’assunzione attraverso un contratto a tempo indeterminato, riceveranno alloggio e/o supporto locazione, buoni pasto, con la sottoscrizione del patto di stabilità e lo svolgimento di attività di formazione.

I candidati devono essere in possesso del diploma di istruzione superiore, della qualifica di guardia particolare giurata con decreto del Prefetto (non necessario per il profilo di aspirante Gpg), del porto d’armi a uso personale (non necessario per il profilo di aspirante Gpg) e devono conoscere la lingua Inglese (livello B1) e il pacchetto Office,.

Gli interessati possono candidarsi compilando gli appositi moduli on line (questo il link per il recruiting di Catania, a questo indirizzo il form per la data di Palermo), entro le ore 12 del 27 maggio 2025, accessibili anche mediante il Qrcode presente nella locandina. Considerato che si tratta di un’opportunità lavorativa fuori regione, potranno partecipare alle selezioni tutti gli utenti eventualmente interessati, indipendentemente dalla provincia di residenza. Questi ultimi potranno scegliere se sostenere il colloquio a Catania oppure a Palermo utilizzando il form di candidatura dedicato.