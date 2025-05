Rapinarono guardia giurata nel 2023, due arresti a Palermo

La Polizia di Stato di Palermo, su delega della Procura del capoluogo siciliano, ha arrestato, su mandato del gip palermitano, due cittadini italiani, di 34 e 31 anni, con precedenti di polizia, ritenuti responsabili, in concorso fra loro, di rapina pluriaggravata, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi da sparo. L’indagine trae origine dall’aggressione avvenuta il 29 giugno 2023 nei confronti di una guardia giurata impegnata in un servizio di trasporto plichi dalla sede di una società all’Ufficio Postale di via Alcide de Gasperi. In quell’occasione un commando armato composto anche dagli odierni indagati, dopo aver bloccato, in prossimità dell’A29, la marcia dell’autovettura condotta dalla vittima, la rapinava sottraendole la somma di 110.000 euro che stava trasportando, nonché l’arma in dotazione individuale e la parte anteriore del giubbotto antiproiettile, per poi fuggire a bordo di un’auto rubata.