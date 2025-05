Racalmuto, mostra immersiva dedicata a Vincent van Gogh: prorogata fino al 31 luglio

La mostra immersiva dedicata a Vincent van Gogh, allestita negli spazi dell’ex Macello di Racalmuto, è stata ufficialmente prorogata fino al 31 luglio 2025, grazie all’entusiasta risposta del pubblico e al forte interesse dimostrato dalle scuole.

Il successo dell’iniziativa ha riportato alla ribalta il nome di Racalmuto tra le realtà siciliane capaci di ospitare eventi culturali di rilievo nazionale, riaffermandone il ruolo centrale nella promozione dell’arte e della cultura.

Organizzata dall’associazione “Visionaria – Sorsi d’Arte”, con il patrocinio del Comune di Racalmuto, la mostra è stata fortemente voluta dal Sindaco Lillo Bongiorno e dall’assessore alla cultura Luigi Castiglione. Fin dal giorno dell’inaugurazione ha suscitato grande attenzione, in particolare da parte delle scuole di ogni ordine e grado, che l’hanno inserita nei propri percorsi didattici, trasformando Racalmuto in un centro culturale vivo, inclusivo e attrattivo.

Nei primi tre mesi di apertura si è registrato un afflusso di circa 2.700 visitatori, provenienti non solo dal territorio locale ma anche da comuni distanti come Mazara del Vallo, Gela, Siracusa, Ragusa, Milazzo, Ciminna e altre città. Un dato che conferma l’elevata qualità dell’esperienza offerta e la capacità della mostra di attrarre pubblico anche da aree geograficamente lontane. Molti giovani, inoltre, hanno avuto modo di conoscere per la prima volta Racalmuto, legando il nome del paese a un’esperienza artistica e culturale di grande impatto.

La proroga fino al 31 luglio si inserisce in previsione del prossimo aumento del flusso turistico estivo, con l’obiettivo di proseguire un’esperienza virtuosa che ha già visto il coinvolgimento di attività commerciali, servizi di trasferimento e accoglienza. Un percorso che ha creato una rete positiva e stimolante, su cui poter continuare a investire anche per il futuro.

È possibile acquistare i biglietti online attraverso i canali ufficiali e ricevere informazioni contattando il numero dedicato 3516436938. La mostra è visitabile tutti i giorni e propone un percorso ricco di suggestioni, con esperienze immersive, visori di realtà virtuale e contenuti pensati per adulti e bambini.

Un’occasione da non perdere per immergersi nell’universo di Van Gogh, nel cuore della Sicilia.