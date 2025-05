Psg-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere finale di Champions in chiaro

(Adnkronos) – È il grande giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 31 maggio, l'Inter affronta il Psg nell'ultimo atto della massima competizione continentale. I nerazzurri di Inzaghi arrivano all'appuntamento di Monaco dopo il successo epico contro il Barcellona, i francesi di Luis Enrique hanno invece eliminato l'Arsenal in semifinale. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming (anche in chiaro). Ecco le probabili formazioni della finale di Champions tra Inter e Psg, in programma questa sera alle 21:

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. "Rispetto a due anni fa abbiamo una preparazione diversa, gli allenamenti che abbiamo fatto sono stati diversi. Abbiamo cercato di curare tutti i dettagli e ogni partita è diversa da un'altra. Per la finale saranno tutti disponibili e non era per niente scontato. Io saprò di poter contare su tutti i miei giocatori e sono fiero di allenarli", le parole di Simone Inzaghi durante la conferenza stampa della vigilia. "Il futuro? C'è una finale di Champions. Dopo la partita incontrerò la dirigenza e ne parleremo. Abbiamo ampiamente meritato la finale per la voglia e la grinta che abbiamo messo fino a ora. Siamo qui con grande merito e ci manca l'ultimo passo. A questi ragazzi non posso dire niente, hanno sempre messo il cuore e dimostrato l'attaccamento alla maglia", ha concluso Inzaghi.

Psg-Inter sarà visibile su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport), ma anche in chiaro su Tv8. La finale di Champions sarà visibile anche in streaming, su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)