“Polvere di gesso: il ruolo della scuola e un’alleanza educativa per il futuro dei giovani”, il 12 maggio a Palermo evento sulla dispersione scolastica

La scuola è da sempre uno dei principali luoghi di crescita, confronto e formazione per i giovani, ma oggi più che mai si trova ad affrontare sfide sempre più complesse. L’associazione Conflavoro Sicilia ha organizzato l’evento “Polvere di gesso: il ruolo della scuola e un’alleanza educativa per il futuro dei giovani”, che si terrà il 12 maggio, alle ore 8:00, nell’auditorium del liceo Regina Margherita di Palermo, coinvolgendo studenti di diverse scuole della città e anche della Sicilia.

L’incontro moderato dal giornalista Rai, Salvatore Fazio, sarà aperto dal dirigente scolastico Domenico Di Fatta e vedrà la partecipazione di esperti del settore educativo, tra cui Bernardo Moschella, dirigente tecnico dell’USR e referente per la dispersione scolastica, e la psicologa e psicoterapeuta, Valeria Nobile.

Uno dei temi centrali dell’incontro sarà la dispersione scolastica, che continua ad avere un impatto significativo sul futuro dei giovani. Secondo i dati forniti dall’USR, nell’anno scolastico 2023-2024, il 9% degli studenti ha abbandonato le scuole superiori pubbliche. Durante l’evento, il dirigente tecnico Moschella presenterà nuovi dati aggiornati, offrendo un quadro più preciso della situazione.

Partendo dalle riflessioni del libro “Polvere di gesso” di Giuseppe Pullara, vicepresidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, l’evento si pone l’obiettivo di stimolare un dialogo costruttivo tra studenti, famiglie, scuole e istituzioni, promuovendo un nuovo modo di educare che parte dai giovani stessi.

Grazie a un collegamento video online, l’iniziativa riuscirà ad estendere la sua portata a numerosi altri istituti della regione, dando voce a un numero ancora più ampio di studenti. “Il nostro obiettivo è quello di formare i giovani per educare gli adulti”, afferma Pullara, sottolineando l’importanza di un’educazione che vada oltre le nozioni scolastiche e coinvolga tutta la società.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di dialogo e confronto tra giovani e adulti, un vero e proprio laboratorio di idee per costruire un futuro educativo più consapevole. Il dialogo è uno strumento potente che può cambiare il corso delle cose, permettendo ai giovani di riconoscere il proprio ruolo nella società e di sviluppare competenze utili per la vita.

L’incontro si preannuncia come un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione, con la speranza che possa gettare le basi per un cambiamento concreto nel modo di concepire l’educazione scolastica e il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.