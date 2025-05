OMODA 9 Super Hybrid arriva in Italia

(Adnkronos) – In Italia è stata presentata per la prova su strada la nuova OMODA 9 Super Hybrid, una vettura che è sicuramente un manifesto di alta artigianalità, tecnologica e dominata da una visione estetica high-tech. Sotto il cofano, la OMODA 9 Super Hybrid è spinta da un sofisticato powertrain Super Hybrid a trazione Integrale intelligente, composto da un motore 1.5 TGDI ad alta efficienza termica, abbinato a due motori elettrici all’anteriore, uno al posteriore e a un cambio DHT a tre rapporti. La potenza è notevole, sono infatti ben 500 CV che muovono la vettura e permettendo un’accelerazione 0-100 km/h in soli 4”9. L’autonomia complessiva supera i 1.100 km con oltre 145km in solo spinta elettrica, grazie a una batteria da 34,46 kWh e a un serbatoio da 70 litri, mentre i consumi in modalità ibrida si attestano su appena 1,7 l/100 km. I rivestimenti interni sono in pelle di Nappa, l’audio immersivo SONY, offre un sound immersivo e sono stati pensati per un pubblico raffinato che cerca nell’auto un’estensione della propria sensibilità estetica. L’esperienza sensoriale è amplificata inoltre dal sistema ISD (Intelligent Sound & Design) che rende ogni viaggio un’esperienza artistica in movimento. I prezzi della nuova OMODA 9 Super Hybrid partono dai 51.900€. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)