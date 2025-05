Microlino, ‘scommessa’ Spiaggina e nuovo dealer a Roma per continuare a crescere

(Adnkronos) – In un segmento – quello delle microcar elettriche – che si fa sempre più competitivo e interessante, Microlino, un progetto italo-svizzero rinato sotto le insegne di Amfi (Automotive Micro Factory Italy, Joint Venture fra l'elvetica Micro Mobility Systems e l'italiana Cecomp), continua il suo piano di espansione nazionale per il 2025, con l’obiettivo di rafforzare la rete vendita e post-vendita su tutto il territorio italiano. E in occasione della presenza a Roma – in qualità di sponsor della Federazione Italiana Sport Equestri e della Federazione Italiana Polo, alla 92ª edizione del Concorso Ippico Internazionale a Piazza di Siena – è stato presentato l’accordo con C.A.R. Room, noto dealer a Roma, per la commercializzazione di Microlino e l’erogazione di servizi di assistenza dedicati. Il dealer romano si occuperà della vendita e della fornitura di servizi di assistenza relativa a Microlino nel Lazio, coinvolgendo anche i suoi punti vendita presenti in Umbria, Toscana e in gran parte della Campania, e garantendo la presenza della microcar in gran parte del Centro Italia. Per questa espansione sul territorio nazionale, e con un occhio anche alla Grecia, è stata predisposta anche una versione con sistema di aria condizionata, realizzato nonostante le ridotte dimensioni senza sottrarre troppo spazio nel bagagliaio posteriore. Al momento la gamma è composta da due versioni con prezzi a partire da 17.900 euro: Lite L6e, guidabile a 14 anni, e la più potente L7e che prevede la patente B. D'altronde Amfi non nasconde le ambizioni di rafforzare le crescita che lo scorso anno ha visto le immatricolazioni di Microlino in Europa aumentate di oltre il 10% rispetto al 2023. Microlino è leader di mercato nel segmento quadricicli di categoria L7e in Germania, Svizzera, Francia e Belgio, in un contesto che, al contrario, vede le immatricolazioni di auto elettriche del segmento A in Europa diminuite del 50% tra il 2023 e il 2024. Resta sullo sfondo l'incertezza per l'espansione negli Stati Uniti, dove ci sono migliaia di preordini per la Microlino, modello che incarna – a iniziare dal design, ispirato all amitica Isetta – il meglio del Made in Italy: la guerra dei dazi, che procede fra alti e bassi, sembra aver messo in pausa questa evoluzione, creando al tempo stesso capacità per altri progetti. Fra questi lo sviluppo della Spiaggina, la versione cabrio della microcar, presentata al Porto Carlo Riva di Rapallo, che richiama le beach car del passato, come la Fiat 600 Jolly e la Citroen Mehari. Un modello – le cui consegne stanno per iniziare – che non si limita alle sole destinazioni estive per uso dei privati, ma è pensato anche per supportare le attività presso strutture alberghiere, campi da golf e centri commerciali grazie ad un’autonomia fino a 177 km, un ampio spazio nel bagagliaio e una ricarica in sole 4 ore da una presa domestica. Come ha sottolineato Michelangelo Liguori, General Manager di Micro Mobility Systems "abbiamo raccolto molte manifestazioni di interesse per Spiaggina e quasi la totalità della produzione pianificata nel 2025 è stata già ordinata da clienti che si sono innamorati del nostro prodotto, che unisce ricercatezza ed esclusività”. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)