Libero Consorzio Caltanissetta, Petitto: “Serve riaffermare il ruolo della politica che decide”

Si è tenuta questa mattina, 8 maggio, nella sede del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, la conferenza stampa indetta da Annalisa Petitto, coordinatrice di Area Civica e neo eletta consigliera provinciale.

Al centro dell’incontro le problematiche infrastrutturali e socio-economiche del territorio, l’esito delle elezioni di secondo livello per il Libero Consorzio di Caltanissetta e il percorso politico di Area Civica.

“Area Civica ha scelto di candidarsi, con il suo coordinatore Annalisa Petitto – ha dichiarato -, nella lista “Alternativa con Terenziano” per due motivi fondamentali: innanzi tutto perché la proposta politica di tutte le espressioni politiche e civiche che si sono ritrovate in questa lista, si caratterizzava sui grandi temi come infrastrutture, viabilità, immobili provinciali, impianti sportivi e investimenti per il territorio, proposta che ci ha convinto di più rispetto alle altre in campo; perché in questo progetto abbiamo visto una grande attenzione per i movimenti civici presenti in tutto il territorio provinciale nisseno (non a caso in quella lista erano presenti candidati di Area Civica, Mazzarino Lab, Una buona idea).”

Ha proseguito poi: “Un’attenzione e un coinvolgimento concreto che ci ha permesso e ci permette oggi di sperimentare un perimetro politico in cui, con il Movimento 5Stelle, il PD e Italia Viva, si è finalmente compresa l’importanza di riconoscere come soggetto politico, al pari dei partiti, le realtà civiche animate da amministratori, consiglieri, simpatizzanti ed attivisti che, non si sentono rappresentati dai partiti tradizionali ma che, al pari dei partiti tradizionali, si impegnano quotidianamente per dare risposte alle rispettive comunità senza vincoli di appartenenza ideologica e di schieramento precostituito, elementi questi caratterizzanti, tra gli altri, di Area Civica che, se ad oggi ha rappresentato i cittadini nisseni con tre consiglieri al Comune di Caltanissetta, adesso ha ulteriore rilievo politico e maggiore responsabilità di rappresentare l’intero territorio provinciale.”

“La mia elezione è il frutto del voto libero di tanti colleghi consiglieri comunali della provincia – ha continuato -, che tutta Area Civica ringrazia a cuore aperto e, tra questi, consiglieri di altri movimenti civici e di partiti che, come Italia Viva, hanno voluto scommettere su un candidato di un movimento civico a cui hanno accordato fiducia e responsabilità, che mi assumo in toto, di rappresentarli tutti nel Consiglio Provinciale – ha proseguito ancora -. Con i tanti movimenti civici, con cui da tempo dialoghiamo, vogliamo intraprendere un percorso di assiduo confronto e di iniziativa politica come già a Caltanissetta facciamo con Futura, a cui riconosciamo valore, capacità e forte senso di responsabilità verso il territorio, caratteristiche che abbiamo riscontrato non solo in tante altre realtà civiche ma anche nel mondo cattolico e dell’associazionismo con cui vogliamo intraprendere un percorso di collaborazione attiva. Il tutto nel solco di un impegno costruttivo nell’anno zero della attività di questo ente, il Libero Consorzio di Caltanissetta (ex Provincia), che ha la necessità di correre per dare quelle risposte che dieci anni di commissariamento non è riuscito a dare: l’ultimo bilancio è stato chiuso con 18 milioni di Euro di avanzo, che vuol dire soldi non spesi in un territorio che ha bisogno di tutto per risollevarsi!”

“Serve spina dorsale – ha affermato Petitto -, iniziative dirompenti e mirate: i soldi ci sono e tanti altri ne stanno arrivando con il PNRR, serve mettere mano subito alle strade ed alla viabilità, nel nord e nel sud della provincia, riattivare i concorsi pubblici e dotarsi di personale di ruolo competente e intraprendente, serve attenzionare la sanità provinciale, le scuole, gli impianti sportivi, le fasce più deboli, serve riaffermare il ruolo della politica che decide, non solo sulle poltrone, ma su ciò che ha ricadute socio economiche tangibili per la comunità tutta.”

“Al neo Presidente Tesauro, che ha una grande responsabilità, auguro di amministrare questa provincia in modo diametralmente opposto a come ha amministrato la città di Caltanissetta in questo primo anno, e sebbene tra i banchi dell’opposizione anche in Provincia, dico che sono pronta, insieme all’intera Area Civica, a collaborare in modo costruttivo su tutto quello che si tradurrà in servizi e risposte per il territorio. Lì dove invece ci sarà immobilismo, disattenzione e azioni sfavorevoli per la comunità provinciale, Area Civica sarà in prima linea, come sempre, per dare battaglia politica nell’esclusivo interesse della collettività. Al Presidente Tesauro chiedo rigore politico tanto nelle future iniziative amministrative per il territorio che per tutte le future nomine che farà: sia circondato da chi non ha precedenti e condanne penali, da chi non ha interessi personali e di parte e da chi non si trova in conflitto di interesse. Su questo, Area Civica, sarà intransigente, convinta come è dell’importanza tanto di ricostruire un sano rapporto tra le istituzioni ed i cittadini, a cui la politica deve dare il buon esempio, che di riaffermare la questione morale e principi di trasparenza in ogni ambito politico ed istituzionale.”