“Le Onde Raccontano”: a Molfetta il festival letterario dedicato a bambini e ragazzi

(Adnkronos) – Dal 19 al 24 maggio 2025, la città di Molfetta si trasformerà nel palcoscenico di "Le Onde Raccontano", la prima edizione di un festival letterario interamente dedicato al mondo della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza. L'evento, promosso dalla Regione Puglia e organizzato da Holly Agency in collaborazione con il Comune di Molfetta, nasce con l'intento di valorizzare la lettura e l'immaginazione delle nuove generazioni, offrendo loro spazi di autentica partecipazione e incontro con il mondo della narrazione in tutte le sue forme. La manifestazione, completamente gratuita, si propone di dialogare con il linguaggio e i mondi delle nuove generazioni, intrecciando narrazione, cultura pop, scienza, teatro di strada, illustrazione, musica, fumetto e social media, con la partecipazione di artisti di calibro internazionale. Il festival affronterà tematiche cruciali come l'integrazione, i diritti, la pace, la sostenibilità ambientale e la creatività, prendendo spunto dai libri per esplorare la complessità della vita. Il programma prevede un ricco calendario di attività che, dal 19 al 22 maggio, coinvolgerà attivamente scuole, associazioni, cooperative ed enti locali, favorendo un dialogo dinamico tra i giovani e figure di spicco del panorama culturale e letterario. Il culmine dell'evento si terrà il 23 e 24 maggio in Piazza Paradiso, trasformata in un grande palcoscenico all'aperto animato da spettacoli, incontri con autori, presentazioni di libri, laboratori esperienziali dedicati all'universo narrativo in tutte le sue declinazioni. L'identità visiva del festival è affidata al manifesto firmato dall'artista pugliese Mariolina Suglia, che evoca un'atmosfera sognante, un viaggio ideale tra le onde marine e gli ulivi di Piazza Paradiso, luogo simbolo della città e crocevia di culture, protagonista di un progetto di riqualificazione urbana e sociale. Un elemento distintivo del festival è la "Giuria delle Onde", composta esclusivamente da bambini e adolescenti, che avranno il compito di leggere, valutare e premiare i testi selezionati. Il calendario della rassegna sarà arricchito dalla presenza di numerosi ospiti di rilievo. Tra questi, Adrian Fartade, noto divulgatore scientifico, porterà in scena lo spettacolo “Storie dei nostri cieli”. Danilo Bertazzi presenterà il suo libro d’esordio Pietro e il mostro delle fiabe perdute. Le illustratrici Eva Montanari e Alice Barberini condurranno laboratori per famiglie dedicati al disegno narrativo. La molfettese Vittoria Facchini presenterà la raccolta poetica Le filastrocche di Margherita insieme alla professoressa Margherita Bufi. La narrativa per ragazzi sarà rappresentata da Davide Mezzanotte, Dayane Bears, Tiffany Vecchietti e Valentina Ghetti. Un contributo toccante sarà quello di Alidad Shiri, che presenterà il suo libro Via dalla pazza guerra insieme a Bianca Chiriatti.

Vito Ballarino, Direttore del Festival, ha dichiarato: “L’obiettivo della manifestazione è condurre il pubblico in uno spazio nuovo, dove le onde del mare di Molfetta diventano pennellate di Van Gogh, tra marinai, acrobati, maghi. Così le panchine si trasformano in trapezi circensi, la strada diventa il palco per autori e attori. Il vero palcoscenico è la città, nella sua unicità, capace di emozionare e far sognare tutti senza alcuna distinzione.” La prima parte del festival sarà caratterizzata da workshop e letture animate per avvicinare i bambini al mondo della lettura in modo ludico. Tra gli appuntamenti, "Le Onde Raccontano… Le storie per crescere" con Lucrezia Mastrapasqua, laboratori per bambini con Ilaria Perversi e Paola Vitale, l'incontro con Margherita Bufi "Le Filastrocche di Margherita", il laboratorio sul fumetto con Marco Greganti e Alessandro Giampaoletti, e il laboratorio manuale "Teste per Aria" con Lilia Angela Cavallo e Silvia Tarantini. La compagnia Il Carro dei Comici proporrà suggestive "Letture di piazza" in diversi luoghi della città. Il 23 e 24 maggio, Piazza Paradiso ospiterà una mostra-mercato dedicata al libro e alla fantasia, con la partecipazione di librerie locali e associazioni cittadine. Il Bus Theater offrirà spettacoli e laboratori di giocoleria. Il Collettivo Compagnia del Sole realizzerà un flash mob dedicato a Jules Verne. Si svolgerà il laboratorio di lettura e pratica filosofica “Accantitudine: L’arte di Stare Accanto”. L'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” patrocinerà il seminario “Fiabe e Intercultura”. La Cooperativa Koinos e l’associazione Auser cureranno animazione e laboratori per bambini. La seconda giornata si concluderà con il Racconto della favola della buonanotte. Non mancheranno momenti spettacolari con i trampolieri Gli Strampolati e laboratori interculturali a cura della cooperativa Lilith Med 2000 e Gabriella Facchini. Il workshop scientifico “A Cambridge con Newton: scopriamo la gravità” chiuderà la giornata di venerdì. Il festival si concluderà sabato 24 maggio con l’attività per i più piccoli “La tana delle storie”, il laboratorio creativo dell’illustratrice Alice Barberini ispirato al libro Giocattoli, le letture animate e i laboratori artistici de La Giraffa a Pois, un'attività di indagine con delitto e intrattenimento a tema giochi di ruolo. Il caricaturista Michelangelo Manente realizzerà originali caricature per il pubblico. Per consultare il programma completo e dettagliato, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione: leonderaccontanofestival.it. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)