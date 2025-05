Il mondo Citizen Promaster da Gioielli Paladini: l’incontro perfetto tra stile e avventura

Anche se l’estate sembra ancora un’idea lontana, questo è il momento perfetto per iniziare a immaginare le tue prossime avventure. Da Gioielli Paladini, concessionario ufficiale Citizen con oltre 75 anni di storia, trovi la collezione Promaster: orologi subacquei che uniscono estetica decisa e funzionalità professionali.

Ogni modello è pensato per chi ama il mare, lo sport e la libertà di esplorare ogni orizzonte, dal fondale marino al polso in città.

Super Titanium ed Eco-Drive

Il cuore della linea Promaster risiede nei materiali di ultima generazione e nella tecnologia d’avanguardia. Il Super Titanium, brevettato da Citizen, offre leggerezza estrema e resistenza superiore alla corrosione, ideale in contesti marini difficili. Il movimento Eco-Drive, alimentato dalla luce – naturale o artificiale – elimina la necessità di cambiare la batteria, garantendo autonomia illimitata ed un impatto ambientale ridotto.

Modelli professionali ideali per sub e amanti delle immersioni

Tra i modelli che è possibile trovare presso Gioielli Paladini, il Promaster Gas Diver si distingue per la valvola per l’elio e l’impermeabilità fino a 300 metri: un segnatempo da professionisti del mare. Che tu sia un sub esperto o un appassionato di immersioni ricreative, questo modello ti accompagnerà nelle immersioni più impegnative e tornerà a splendere anche nella vita quotidiana.

Citizen Promaster per lei

Per il pubblico femminile, Promaster propone versioni dal design elegante e colori vivaci, con impermeabilità fino a 200 metri. Ogni dettaglio è curato, dalla finitura del quadrante agli indici luminescenti, per offrire un accessorio che non passa inosservato e resiste al ritmo di giornate intense.

Gioielli Paladini: professionalità e attenzione al cliente

Oltre alla gamma Promaster, da Gioielli Paladini si può trovare un servizio di consulenza personalizzata: è possibile, infatti, provare ogni orologio, scoprire le caratteristiche tecniche e ricevere assistenza post-vendita dedicata. Che tu stia cercando un compagno per le tue immersioni o un orologio sportivo di tendenza, lo staff ti guiderà nella scelta perfetta.

L’estate si avvicina e l’avventura ti aspetta. Visita Gioielli Paladini per scoprire l’universo Citizen Promaster: stile, performance e sostenibilità in un solo segnatempo. Preparati a vivere ogni momento con carattere.