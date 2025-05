FdI denuncia: “Augurano a figlia Meloni sorte ragazza Afragola, orrore”

(Adnkronos) – "Che qualcuno arrivi ad usare parole così terribili nei confronti di una bambina è qualcosa che dovrebbe fare riflettere sul clima di odio che si continua ad alimentare contro Giorgia Meloni e il suo Governo. Tutto questo, oltreché spaventoso, è inaccettabile". Lo scrive su X Fratelli d'Italia, riportando l'immagine di un post su Instagram, da parte di un utente che, si legge, "lavora presso il Miur", in cui si augura "alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola". "Orrore", il commento di FdI. "Esprimo la mia forte solidarietà al Presidente Giorgia Meloni per le ignobili minacce rivolte ai suoi affetti più cari – afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – Stiamo effettuando tutte le verifiche utili a individuare l’identità dell’autore di questo atto indegno. Le autorità preposte sapranno adottare provvedimenti esemplari: nessuna tolleranza verso la violenza". "Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile – scrive su Facebook il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami – La solidarietà non basta più: ora serve una risposta esemplare. La critica politica è una cosa, ma l'odio umano, e ancor più verso i bambini, non può avere diritto di cittadinanza". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)