Dodici lavoratori in nero su dodici in un’azienda agricola nel Ragusano, sanzioni per 52mila euro

Dodici lavoratori in nero su 12, ossia il 100% della manodopera impiegata. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Ragusa in un’azienda agricola di Acate. Sono scattate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto è stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro. I controlli, fanno sapere dal Comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, proseguiranno anche nelle prossime settimane, in vista dell’arrivo della stagione estiva, per garantire il pieno rispetto delle norme a tutela del lavoro, degli imprenditori onesti, dei lavoratori e delle loro famiglie. Particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni microclimatiche all’interno delle serre, che durante l’estate possono raggiungere temperature estreme, aggravando le condizioni di lavoro degli operai agricoli.