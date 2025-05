Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale, concluso il primo turno del XIX° Torneo interno

Presso Eclettica Street Factory si è giocato il primo turno del XIX° torneo interno (campionato periodico), valido per Il Ranking nazionale, che consente alle prime posizioni di accedere al Campionato Nazionale Individuale 2026, e per il Ranking Eclettica, riservato ai soli iscritti al Club, che, sempre alle prime posizioni, dà l’accesso alla formazione della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre 2025 che si terrà a Bergamo nel mese di novembre.

Sedici le giocatrici ed i giocatori in questo primo turno che ha visto l’esordio della matricola Vincenzo Falzone, di soli dieci anni.

“Il Club nisseno sta cercando di coinvolgere le giovani leve nel gioco del Risiko! attraverso una campagna informativa sui social e anche per questo sarà presente da venerdì 16 a domenica 18 con una propria postazione alla “Festa di Primavera” che si terrà alla Villa Amedeo. – dichiarano dal direttivo- In quella occasione il sabato 17 alle ore 20.00 si giocherà il secondo turno del Memorial “Manliopasqua”, per i soli soci del RCU Eclettica, dedicato a Manlio Pasqualino, presidente del Club, recentemente scomparso. Domenica, con inizio alle 11.00, inizierà la prima partita del “ I° Torneo Open di Primavera”, torneo valido per il ranking nazionale, che continuerà con una seconda partita alle 18.00 e si concluderà con la premiazione alle ore 20.00. Siamo felici – continuano a dichiarare dal direttivo- di essere presenti a questa festa che coinvolge tutta la città e potere dare il nostro contributo nel divulgare e diffondere il gioco di strategia tra più amati del mondo: il Risiko!

Ritornando al primo turno del XIX° torneo, i vincitori dei rispettivi tavoli sono stati: Manuel Carapezza, Andrea Kiswarday, Maurizio Giunta e Giancarlo Ciulla che primeggiano nella classifica provvisoria.

Appuntamento giovedì 15 alle 20,45 per il secondo turno.