Betis-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna la Conference League. Oggi, giovedì 1 maggio, si gioca la semifinale d'andata tra Betis e Fiorentina. Gli spagnoli ospitano i toscani allo stadio Benito Villamarin di Siviglia. La squadra di Palladino, al momento ottava in Serie A, è reduce dal successo per 2-1 nel derby contro l'Empoli. Gli spagnoli arrivano invece dal sonoro 5-1 rifilato al Valladolid nell'ultimo turno di Liga. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Betis (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. All.Pellegrini

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean. All.Palladino

Betis-Fiorentina sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Sarà possibile vedere la semifinale anche in chiaro, gratis su Tv8, e in streaming su Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)