A Pompei la popstar Madonna finanzia ‘Lisistrata’ dei ragazzi

(Adnkronos) – In un'epoca in cui la guerra torna a bussare con prepotenza alle porte dell'Europa e in cui le nuove generazioni sembrano spesso scollegate dalla cultura classica, accade qualcosa di straordinario: 120 studenti delle scuole del territorio vesuviano danno vita a Lisistrata, la celebre commedia di Aristofane, al Teatro Grande di Pompei, uno dei luoghi più simbolici della civiltà mediterranea. Le date sono fissate: sabato 24 e lunedì 26 maggio, alle 21, per l'apertura della stagione estiva del sito archeologico. Ma non è tutto: a sostenere economicamente l'edizione di quest'anno è la Fondazione Ray of Light, della popstar Madonna, che ha voluto investire nel progetto dopo aver conosciuto alcuni degli studenti durante una visita a Pompei. La regia è affidata a Marco Martinelli, drammaturgo, pedagogo e fondatore del Teatro delle Albe di Ravenna, che da oltre trent’anni porta il teatro tra gli adolescenti, trasformando il palcoscenico in spazio civico. La sua metodologia, la "non-scuola", abbatte le gerarchie accademiche e restituisce vitalità ai testi classici. Dopo 'Uccelli', 'Acarnesi' e 'Pluto', quest’anno tocca a Lisistrata, donna ribelle e stratega che nel 411 a.C. si oppose alla guerra del Peloponneso con un’arma inedita: lo sciopero sessuale. "È un testo di una modernità disarmante – dichiara Marco Martinelli – Lisistrata è una pacifista ante litteram che propone un’altra via, quella dell’unione femminile contro la follia della guerra. Aristofane ce lo chiedeva nel V secolo, i ragazzi oggi ce lo chiedono di nuovo". Un gesto, quello della popstar americana, che rafforza l’idea che l’arte può essere un volano per il riscatto sociale e culturale. Madonna, in occasione del suo 66esimo compleanno, il 16 agosto 2024 ha visitato gli scavi di Pompei in forma privata, con una donazione di 250.000 euro al progetto "Sogno di Volare". Il progetto nasce da un'idea del direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ed è sostenuto da un protocollo con l’Ufficio scolastico regionale della Campania. Un’iniziativa che coinvolge gli studenti di Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, e che rappresenta un esempio di educazione civica e culturale attraverso il teatro. “Chi vuole capire le origini e la forza del teatro occidentale venga a vedere Lisistrata – ha dichiarato Zuchtriegel – è emozionante vedere come un testo classico possa accendere la creatività e la speranza dei giovani. Questi ragazzi saranno i migliori ambasciatori di Pompei nel mondo.” Lo spettacolo, che vedrà 90 ragazzi in scena e altri 30 coinvolti nell’organizzazione, sarà in tournée nazionale: il 28 maggio al Teatro Dante Alighieri di Ravenna, il 4 ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza, e il 15-16 novembre al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano. L’iniziativa rientra in un triennio dedicato ad Aristofane (2023–2025), in collaborazione con Ravenna Festival, Teatro Nazionale di Napoli e Teatro delle Albe. Un teatro che non fa sconti alla retorica ma dialoga con il presente: Lisistrata, “colei che scioglie gli eserciti”, torna oggi in scena per parlare di guerra e pace, di donne e potere, di desiderio e dignità. In un mondo che cambia, i classici restano. E parlano forte, soprattutto quando a interpretarli sono le voci giovani di chi il futuro lo deve ancora scrivere. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)