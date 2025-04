Tesauro alla presidenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Mancuso(FI): “Grande risultato, frutto del lavoro di una squadra veramente affezionata al territorio”

“Una grandissima vittoria, un grande risultato, frutto soprattutto di tanto lavoro fatto da una squadra veramente affezionata al territorio.” Lo dice Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, commentando il risultato delle elezioni di secondo livello per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che vede alla sua presidenza il sindaco del capoluogo nisseno Walter Tesauro, sostenuto da Forza Italia e da Grande Sicilia e che ha ottenuto il 35% dei voti.

“È un momento storico perché oltre al ritorno delle Province vediamo il ritorno della rappresentanza della politica nelle istituzioni – prosegue Mancuso, sottolineando come questa legge elettorale “per quanto possa sembrare, come molti l’hanno definita, impropria e inopportuna, oggi ha valorizzato il ruolo dei consiglieri comunali, dei sindaci, degli amministratori degli enti locali che hanno potuto in rappresentanza del proprio elettorato esprimere la propria idea.”

Ha concluso, poi, dichiarandosi felice di “cominciare questa avventura anche perché ritengo che l’ente intermedio sia di fondamentale importanza per il collegamento con la Regione dove certamente, come sempre, troveremo la possibilità di dare risposta al territorio.”