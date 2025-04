Sicilia. Assessore Tamajo sui Dazi: “Tema che stiamo affrontando, puntiamo ai mercati orientali”

“La questione dei dazi doganali rispetto a quello dell’internazionalizzazione è un tema che stiamo affrontando per comprendere in che direzione andare. Si parla spesso di internazionalizzazione e le fiere che per noi sono momenti importanti in cui si creano le condizioni di contatti e relazioni. In virtù di quanto sta accadendo stiamo puntando ai mercati orientali”. Così l’assessore regionale alle attività produttive, Edy Tamajo, nel suo intervento al dipartimento Lumsa di Palermo nel corso dell’incontro “Sicilia laboratorio di sviluppo: risultati e prospettive”.