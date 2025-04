Roma, carta d’identità elettronica: nuovi open day il 3 e il 4 maggio

(Adnkronos) – Il 3 e 4 maggio tornano a Roma gli open day, dedicati alla carta d'identità elettronica (Cie). Previste aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XV, nella giornata di sabato 3 maggio, e degli ex punti informativi turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore che, insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 4 maggio. La sede del Municipio XV di via Enrico Bassano 10 e quella di piazza di Saxa Rubra 19 saranno aperte sabato 3 maggio dalle 8.30 alle 16. Per quanto riguarda gli sportelli ex pit di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore come per la sede di via Petroselli 52, il loro orario di apertura per sabato 3 maggio sarà dalle 8.30 alle 16.30, mentre domenica 4 maggio saranno aperti dalle 8.30 alle 12.30. Per poter richiedere la carta d'identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l'appuntamento, che si può prenotare a partire dalle ore 9 di venerdì 2 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito agenda Cie del ministero dell'Interno. Bisognerà presentarsi con prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)