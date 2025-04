Provinciali a Caltanissetta, il sindaco Tesauro: “Condizione imprescindibile è la fiducia con la squadra di governo dei miei assessori”

Esprimo il mio compiacimento ed apprezzamento per l’operato del segretario regionale di Forza Italia Marcello Caruso, e non posso non essere d’accordo con le sue parole diffuse attraverso una nota stampa con le quali ribadisce con forza la fedeltà di Forza Italia ai valori e agli impegni assunti con gli elettori – dichiara il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro candidato alla presidenza della Provincia Nissena.

Marcello Caruso, fin dal mio insediamento non ha fatto mai mancare la sua vicinanza ed il suo sostegno alla mia azione amministrativa nel governo della Città. Le mie parole di apprezzamento – continua il sindaco Tesauro – prescindono dal rapporto fiduciario ed esclusivo che mi lega alla squadra di governo dei miei assessori, un rapporto che poggia oltre che su basi politiche, sulle loro performance legate alla crescita della Città di Caltanissetta. Il loro operato, pur nel rispetto dei “patti” politici, sottostà alla doverosa e opportuna condizione di collaborazione, imprescindibile rispetto all’impegno preso con i cittadini. La fiducia rimane la base di ogni rapporto – conclude il primo cittadino nisseno – condizione che credo valga in ogni amministrazione e a tutti i livelli.