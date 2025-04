Militello in Val di Catania come Borgo dei Borghi 2025, il presidente dell’ARS Galvagno: “Risultato che esalta la Sicilia”

“La vittoria di Militello in Val di Catania come Borgo dei Borghi 2025 rappresenta un risultato straordinario che rende orgogliosa tutta la Sicilia. È il giusto riconoscimento a un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali, che oggi si afferma a livello nazionale grazie all’impegno della comunità locale e delle istituzioni”. Lo dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. “Il patrimonio barocco, con i palazzi storici, le numerose chiese, i musei e le cascate dell’Oxena è solo uno degli elementi che rendono Militello un esempio virtuoso di come la valorizzazione dei borghi possa diventare leva di sviluppo turistico e culturale – aggiunge Galvagno -. Questo successo dimostra che investire sulla bellezza, sull’identità e sulle eccellenze locali è una scelta vincente. Rivolgo i miei complimenti al sindaco, Giovanni Burtone, e al ministro Nello Musumeci, originario della cittadina del Calatino, per l’ottima campagna di promozione. Un plauso speciale va soprattutto a quanti, scegliendo di restare o addirittura ritornando a Militello, hanno contribuito significativamente a questo successo, che dimostra come gli investimenti sulla bellezza, sull’identità e sulle eccellenze locali siano sempre una scelta vincente. Ecco perché continueremo a sostenere i nostri borghi con politiche mirate, affinché diventino sempre più attrattivi, vivibili e protagonisti del futuro della nostra Isola”.