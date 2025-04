Caltanissetta. Sgombero di via Redentore, il sindaco Tesauro: “Nostro Interesse costante, la Regione sollecitata per ottenere stato di calamità naturale”

“Questa amministrazione si sta interessando in maniera costante rispetto alla situazione delle famiglie sgomberate di via Redentore. Non si tratta di un discorso populistico, perché noi, in quanto amministrazione, stiamo affrontando delle problematiche già presenti prima; il consigliere Gambino della situazione ne era già a conoscenza precedentemente.” A dichiararlo è il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, in merito allo stato delle famiglie sgomberate di via Redentore, attualmente fuori dalle loro abitazioni, nel capoluogo nisseno, lo scorso 12 dicembre 2024, in seguito a delle lesioni che avevano interessato gli appartamenti di due edifici e per il quale il consigliere comunale di Avanti Così, Roberto Gambino, ha presentato una nuova interrogazione.

“Abbiamo raccolto e inoltrato tutta la documentazione necessaria – prosegue il sindaco Tesauro –, attraverso l’ufficio tecnico, per chiedere alla Protezione Civile che possa essere dichiarato lo stato di calamità naturale della situazione e abbiamo sollecitato per ricevere una risposta in tal senso da parte della Regione.”