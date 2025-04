Caltanissetta, l’assessore Olivo: “Elezioni provinciali, un’opportunità da non perdere nel segno della continuità”

“Esprimo il mio apprezzamento per l’attività finora svolta dal Sindaco Walter Tesauro, che ha saputo costruire non solo una giunta coesa, ma anche un ambiente di lavoro armonioso. Una squadra determinata, che non si lascia influenzare da critiche pretestuose e che prosegue con convinzione verso un unico obiettivo: il bene di Caltanissetta”.

Con queste parole l’Assessore Olivo interviene nel dibattito in corso in vista delle prossime elezioni provinciali, sottolineando l’importanza di dare continuità all’azione amministrativa intrapresa dal Sindaco Tesauro.

In un passaggio politicamente delicato per il futuro della città e della Provincia, le dichiarazioni dell’Assessore si allineano con quanto recentemente affermato dal Sindaco Tesauro, che aveva ribadito la centralità della lealtà all’interno della propria squadra di governo.

“Le imminenti elezioni provinciali rappresentano un’opportunità da non perdere – ha aggiunto Olivo – per rafforzare e ampliare il lavoro avviato e promuovere un coordinamento più efficace tra Comune e Provincia. È una sfida che va affrontata nel segno della continuità ammnistrativa con responsabilità, visione e unità d’intenti, nell’esclusivo interesse del nostro territorio”.

Conclude l’Assessore Olivo “Caltanissetta merita di risplendere in tutto il suo potenziale, e questa è la missione primaria di questa Amministrazione”.