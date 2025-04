Caltanissetta. Approvato il bilancio di previsione per l’anno 2025 del Comune

Il Consiglio Comunale ha votato e approvato il Documento presentato dalla Giunta comunale e gli emendamenti presentati in aula.

Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2025 del Comune di Caltanissetta.

L’assessore Sviluppo economico del Comune di Caltanissetta Guido Delpopolo, dopo aver ringraziato il lavoro degli uffici di competenza e del collegio dei revisori, rappresentato in aula dalla sua Presidente dottoressa Rosa Leone ha illustrato all’aula la bozza del Bilancio di previsione per l’anno 2025 che ammonta a circa 155 milioni di euro.

“Un bilancio in equilibrio che cerca di distribuire al meglio le entrate provenienti dalle tasse comunali e dai trasferimenti nazionali e regionali – ha spiegato l’assessore Delpopolo -. Somme che, purtroppo, negli anni continuano a diminuire mentre restano costanti le necessità di supportare la cittadinanza con servizi pubblici e di accantonare somme necessarie per interventi obbligatori di tipo ordinario e straordinario quali il Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Il bilancio, il cui documento verrà pubblicato nei prossimi giorni, prevede aumenti nei capitoli che, in alcuni casi, sono stati incrementati fino al 900% e la creazione di un nuovo capitolo che riguarda l’identità nissena e crescita territoriale. Per consentire un equilibrio delle somme sono stati ridotti i fondi destinati a capitoli quali eventi e fiere. “Una necessità che, però, consente di creare una visione strategica che possa rendere Caltanissetta attrattiva e ne garantisca un rilancio del tessuto economico e sociale”.

Fondi regionali, già inseriti in bilancio, sono stati erogati per interventi di sistemazione e ammodernamento della Villa Monica e di scuole di responsabilità comunale. Un ulteriore finanziamento, del valore complessivo di circa 500 mila euro, inoltre, è stato stanziato per essere destinato a eventi di promozione sportiva, culturale e turistico – religiosa.

Nel documento presentato e approvato dal pubblico consesso sono stati previsti incrementi nei capitoli della farmacia sociale, del randagismo e benessere dell’animale, del bilancio partecipativo, dei servizi cimiteriali includendo non soltanto la struttura ma anche i servizi a esso connessi e della cultura andando a creare un team intercomunale che possa consentire un interscambio di flusso turistico e l’intercettamento dei milioni di turisti che andranno a visitare Agrigento città della cultura.

Sono stati individuati dalla Giunta comunale e utilizzati al servizio dei cittadini anche dei finanziamenti “extra”, vale a dire al di fuori delle somme già previste annualmente.

Le principali novità, in particolare, riguardano un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato all’acquisto della Banca d’Italia che avrà come esclusiva destinazione d’uso quella di sede universitaria.

Un finanziamento a fondo perduto di 1,350 milione di euro per l’acquisto di un immobile che accoglierà l’ufficio dei Centri per l’impiego, attualmente presente in un locale in affitto in via Salvo D’Acquisto.

È stato intercettato anche un finanziamento finalizzato a erogare contribuiti a fondo perduto a imprenditori che vorranno aprire le loro attività in centro storico.

Un altro finanziamento, di 1,400 milione di euro sarà utilizzato per una ristrutturazione e riqualificazione della Villa Amedeo.

L’auspicio, riportando in centro storico università, uffici e attività, è quello di armonizzare una visione che punta a un ripopolamento dell’area e una naturale rinascita del territorio nel breve periodo.

Sono stati presentati, dai consiglieri comunali, 24 emendamenti a integrazione del bilancio comunale presentato dalla giunta comunale.

Sono stati approvati interventi per:

– la manutenzione della strada di via S. Rosalia, contrada Lannari, Contrada Santuzza, via L. Rizzo e adiacenze, strade vicinali,

– l’illuminazione del santuario Madonna di Fatima,

– la messa in sicurezza dell’area interna del complesso Piano Geraci;

– la manutenzione degli istituti scolastici di competenza comunale,

– il ripristino del tradizionale spettacolo dell’1 maggio al villaggio Santa Barbara,

– la riqualificazione dell’arredo urbano e annessa manutenzione straordinaria nelle ville comunali con particolare attenzione ai giochi del Villaggio S. Barbara e villetta dei Marinai,

– l’istallazione di radiofari per agevolare la mobilità autonoma di ipovedenti e anziani,

– l’istituzione di pannelli con mappe, colonnine e Qr Code alla villa Amedeo e al Monumento ai caduti del viale Regina Margherita,

– l’eliminazione delle barriere architettoniche in specifiche aree del villaggio Santa Barbara e all’impianto sportivo “Tomaselli”,

– l’organizzazione di eventi dedicati al Vintage,

– il collegamento della rete fognaria di viale dei Giardini,

– la creazione di un centro servizi per poter accedere ai servizi offerti dal Comune,

– l’acquisto di mezzi di piccole dimensioni per interventi di manutenzione cittadina.

Per rivedere le dirette della sedute dei consigli comunali durante i quali è stato discusso e approvato il bilancio clicca su:

CC del 31 Marzo: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/elQvT3l6dFpWWTQ9

CC del 1 Aprile: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/OUxjWVJWTjVQT0U9