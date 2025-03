Voli Sicilia-Usa, Aricò e Amata incontrano vice presidente di Delta Air Lines: «Promuovere destinazioni specifiche grazie a mobilità integrata»

Promuovere alcune specifiche destinazioni dell’Isola sul mercato americano, grazie ai nuovi voli diretti con gli Stati Uniti e a specifiche connessioni tra il sistema aeroportuale e il trasporto regionale treno-bus. Questo l’obiettivo illustrato questa mattina dagli assessori regionali alla Mobilità, Alessandro Aricò, e al Turismo, Elvira Amata, al vice presidente esecutivo di Delta Air Lines per Europa, Africa e India, Matteo Curcio. L’incontro, nella sede dell’assessorato delle Infrastrutture, a Palermo, è stato occasione per approfondire le strategie di sviluppo della compagnia americana che dal 21 maggio opererà un collegamento diretto giornaliero tra l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania e lo scalo newyorkese John Fitzgerald Kennedy.



«Delta Air Lines sta dimostrando una grande attenzione verso la Sicilia – ha detto l’assessore Alessandro Aricò – e la Regione, con una grande sinergia tra l’assessorato delle Infrastrutture e quello del Turismo, vuole creare le migliori condizioni possibili per consentire ai cittadini americani di raggiungere le destinazioni desiderate nella nostra Isola. Con l’avvio dei 7 voli quotidiani da Catania e considerando anche quelli dal Falcone Borsellino di Palermo, saliranno a 13 i collegamenti diretti con gli Stati Uniti. Si tratta di una grande opportunità di scambio, di sviluppo e di crescita per il nostro territorio e la nostra economia. Il governo Schifani, pur consapevole delle opere di ammodernamento di tutta la rete trasportistica attualmente in corso, farà la sua parte per garantire spostamenti integrati a chi viaggia per turismo, per lavoro o per affari».



«Le opportunità che si aprono grazie ai nuovi collegamenti con gli States – ha aggiunto l’assessore Elvira Amata – sono molto rilevanti, vanno colte e sfruttate in modo corretto. Le presenze di turisti americani sono già in crescita e l’attivazione delle nuove rotte non potrà che determinare un incremento di visitatori provenienti da quel continente. Con gli operatori siciliani del settore lavoreremo per offrire servizi ricettivi sempre più qualificati. Con le compagnie che, come Delta, scommettono sulla nostra Isola, vogliamo collaborare affinché la loro presenza possa essere sviluppata in modo adeguato, consentendo a chi viaggia sui loro aerei di raggiungere con facilità le principali località siciliane».