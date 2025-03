Sicilia. Regione e Unipa insieme per promuovere il dialogo interculturale e interreligioso: lunedì primo appuntamento con assessore Albano

Diffondere il dialogo tra culture e religioni e creare occasioni di incontro e confronto tra più realtà e comunità presenti in Sicilia. Questo l’obiettivo del progetto “Percorsi di dialogo”, realizzato dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dal dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di Palermo, che si svilupperà in quattro seminari laboratoriali con un evento finale. Il primo appuntamento “Credo nel dialogo: costruire ponti tra fedi”, al quale parteciperà l’assessore Nuccia Albano, si terrà lunedì 17 marzo alle 16 in via Maqueda 324 e sarà condotto dalla professoressa Roberta Ricucci dell’Università di Torino.

Il tema del seminario, organizzato nell’ambito della Settimana contro le discriminazioni razziali (17-21 marzo 2025), sarà il dialogo interreligioso come strumento di costruzione di ponti e si concentrerà sulla promozione della conoscenza e sulla diffusione dell’interazione tra culture e religioni nella società contemporanea.

«L’attuazione congiunta del progetto – dichiara l’assessore Nuccia Albano – consentirà di avviare analisi, approfondimenti e riflessioni finalizzate alla comprensione, al superamento della polarizzazione “noi-loro”, alla valorizzazione della pluralità, della coesistenza pacifica e dell’educazione alla pace. Il progetto, inoltre, sarà un’occasione per ragionare sia sul dialogo interculturale sia su quello interreligioso, attraverso l’avvio di incontri che coinvolgeranno esperti, studenti, rappresentanti delle istituzioni, associazioni ed organizzazioni presenti nel territorio».

All’evento inaugurale parteciperanno, tra gli altri, la dottoressa Maria Letizia Di Liberti, dirigente del dipartimento Famiglia e politiche sociali e il professore Costantino Visconti, direttore del dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Ateneo di Palermo.