Sicilia. Migliaia di istanze per il Piano di sviluppo rurale. Barbagallo: “Governo Schifani vicino alle aziende del settore”

Boom di domande per due sottomisure del Piano di sviluppo rurale a sostegno delle aziende agricole, che prevedono un investimento totale di 90 milioni di euro. «Il successo, in termini di adesione, dimostra la bontà degli strumenti messi in campo per tutelare e rilanciare le imprese del settore – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo -. Il sostegno alle aziende agricole e agli agricoltori è uno dei principali cardini su cui si fonda l’azione del governo Schifani. Le due misure consentiranno di realizzare centinaia di serbatoi aziendali per l’accumulo di alcuni milioni di metri cubi di acqua. Uno strumento efficace per migliorare la gestione delle risorse idriche per l’agricoltura in tutto il territorio siciliano».

Sono state 5587 le istanze presentate per la sottomisura di “sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, che ha una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro. L’obiettivo dell’intervento è l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroalimentare, attraverso un supporto economico per le imprese che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per il miglioramento del rendimento globale aziendale nonché per il riposizionamento delle stesse sui mercati.

Ottimi riscontri anche per la sottomisura di “sostegno a investimenti in azioni di prevenzione, volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”: sono state circa mille le richieste presentate per questa sottomisura, per cui è prevista una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro.