Siccità in Sicilia, un piano da 290 milioni per dissalatori

“Un piano di breve e medio termine da 290 milioni per fornire acqua alle province più colpite dalla siccità come Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Ma anche per mettere in sicurezza quasi tutta l’area metropolitana di Palermo. (…) Il piano, su cui ha molto scommesso il presidente della Regione Renato Schifani, si divide in due parti: da una parte ci sono i tre dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani; dall’altro due nuovi dissalatori da costruire (uno nell’area di Termini Imerese di cui si parla da tempo con una capacità di 700 litri di acqua al secondo e l’altro sulla parte occidentale della provincia nell’area di Isola delle Femmine con una capacità di 400 litri di acqua al secondo). Particolarmente urgente è la realizzazione dei tre dissalatori su siti preesistenti (…). Su questo fronte il commissario nazionale per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua si è affidato a Siciliacque” si legge oggi su Il Sole 24 Ore.