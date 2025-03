Sanità in Sicilia, Iacono(PD): “Situazione grave e preoccupante, servono investimenti seri”

“La situazione della sanità in Sicilia è grave e preoccupante. Durante il mio sopralluogo presso gli ospedali di Agrigento e Caltanissetta ho potuto constatare in prima persona il collasso del sistema sanitario locale, con carenze di personale medico e sanitario che rendono impossibile garantire un’assistenza adeguata ai pazienti.” Lo dichiara la deputata siciliana del Partito Democratico Giovanna Iacono, intervistata sui social dei deputati dem. “La distanza tra Nord e Sud nel settore sanitario – ha aggiunto l’esponente Pd – è sempre più evidente e insostenibile. Gli ultimi dati della Fondazione Gimbe confermano le enormi disuguaglianze tra le regioni, con una mobilità sanitaria forzata che obbliga i cittadini del Sud a spostarsi verso il Nord per ricevere cure adeguate. Questo fenomeno non è più una libera scelta, ma una necessità imposta dalla carenza di servizi nelle regioni meridionali. Episodi drammatici si verificano ogni giorno: nella sanità trapanese, ad esempio, pazienti oncologici attendono mesi per un esame istologico, con conseguenze spesso fatali, soprattutto per chi non può permettersi cure private. È inaccettabile che in Italia la possibilità di curarsi dipenda dalle disponibilità economiche. La salute è un diritto universale e deve essere garantita a tutti i cittadini, senza discriminazioni territoriali o economiche.” “La sanità pubblica – ha concluso Iacono – deve essere una priorità del governo nazionale, che deve smettere con la propaganda e investire seriamente nei servizi sanitari e nelle infrastrutture, colmando il divario tra Nord e Sud. Chiediamo interventi immediati e concreti per garantire a tutti i cittadini italiani un’assistenza sanitaria equa e dignitosa”.