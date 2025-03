San Cataldo, nasce il Comitato Spontaneo per i 5 Sì

Nasce a San Cataldo il Comitato Spontaneo Sancataldese per i 5 Sì, promosso dalle realtà politiche Libertà è Partecipazione e Sinistra Italiana (AVS). Il comitato è aperto a tutte le organizzazioni politiche, ai sindacati, le associazioni e i liberi cittadini che vorranno aderire a questo spazio politico e contribuire attivamente alla campagna referendaria per i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza, in vista del voto dell’8 e 9 giugno 2025.

I referendum affrontano tematiche fondamentali per i diritti dei lavoratori e per una riforma più equa della cittadinanza italiana. In particolare, i cinque quesiti riguardano:

1. Modifiche al Jobs Act (di RENZI)

2. Contratti a termine

3. Indennità di licenziamento nelle piccole imprese

4. Responsabilità solidale del committente negli appalti

5. Riduzione dei tempi per l’acquisizione della cittadinanza italiana

Il comitato si propone di informare e sensibilizzare la cittadinanza su questi temi attraverso incontri pubblici, distribuzione di materiale informativo e dibattiti, promuovendo una partecipazione consapevole e democratica al voto.

Invitiamo tutte le forze politiche, le associazioni e i cittadini interessati ad aderire e a partecipare.

Per informazioni è possibile contattarci o seguirci tramite la pagina Facebook: “5 SI referendum 2025 – San Cataldo”