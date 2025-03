Rinnovabili, Sicilia: domani accordo con Cesi per avvio Cer in tutte le diocesi

Regione Sicilia e Conferenza episcopale siciliana presentano l’accordo per promuovere in tutte le diocesi l’avvio delle Comunità energetiche rinnovabili. La prima Cer è pronta a partire ad Acireale, in provincia di Catania. Il progetto sarà presentato domani, 4 marzo, alle 11, durante una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans a Palermo, in sala Alessi, dal presidente della Regione, Renato Schifani, dal presidente della Cesi e vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, e dall’Energy manager della Regione, Roberto Sannasardo.